Le chantier est terminé, le Théâtre renaît, les émotions aussi, Théâtre des Pénitents, Montbrison
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre des Pénitents · Montbrison
Informations pratiques
Le chantier est terminé, le Théâtre renaît, les émotions aussi Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre des Pénitents Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
La toute nouvelle salle de spectacle mais
également les coulisses et la scène, vous
seront dévoilées à l’occasion de cette visite.
Petit bonus, les guides vous partageront des
anecdotes historiques ou surprenantes et les
multiples facettes de ce chantier d’envergure
achevé en mai 2026.
Théâtre des Pénitents 4 Place des Pénitents, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963916 https://www.theatredespenitents.fr La chapelle des Pénitents a été construite entre 1730 et 1740. parking à proximité.
La toute nouvelle salle de spectacle mais
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