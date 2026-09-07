Le chantier est terminé, le Théâtre renaît, les émotions aussi, Théâtre des Pénitents, Montbrison

Informations pratiques

Le chantier est terminé, le Théâtre renaît, les émotions aussi Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre des Pénitents Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

La toute nouvelle salle de spectacle mais

également les coulisses et la scène, vous

seront dévoilées à l’occasion de cette visite.

Petit bonus, les guides vous partageront des

anecdotes historiques ou surprenantes et les

multiples facettes de ce chantier d’envergure

achevé en mai 2026.

Théâtre des Pénitents 4 Place des Pénitents, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963916 https://www.theatredespenitents.fr La chapelle des Pénitents a été construite entre 1730 et 1740. parking à proximité.

La toute nouvelle salle de spectacle mais

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