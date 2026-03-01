Le Chantier invisible. Dans les coulisses des films de Jean-Jacques Annaud Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris
Le Chantier invisible. Dans les coulisses des films de Jean-Jacques Annaud Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris vendredi 20 mars 2026.
De La
Victoire en chantant à L’Ours, de La Guerre du feu
au Nom de la rose, de Sept ans au Tibet à Deux
frères, l’œuvre de Jean-Jacques Annaud traverse les continents, les
époques et les imaginaires.
De ses fresques
monumentales à ses reconstitutions millimétrées en passant par ses défis
techniques extrêmes, l’exposition est un hommage fascinant à ce réalisateur
sans frontière qui dévoile, pour la première fois, l’envers de ses décors et
ses plus grands secrets.
Tel un bibliothécaire bénédictin,
Jean-Jacques Annaud a conservé toute la documentation qui raconte 50 ans de son
œuvre. Complétée par les collections de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, de
la Cinémathèque française, et de collections privées, l’exposition fera
découvrir au spectateur ces exceptionnelles archives.
Elle plongera le
visiteur dans les méticuleuses préparations qui entourent la réalisation de ses
films, depuis les recherches documentaires jusqu’à leur sortie en salle, en
passant par les repérages, la préparation, le tournage et la post-production.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
► Carte blanche cinéma à
Jean-Jacques Annaud (du 13 au 30 mai 2026)
► Projections de films de Jean-Jacques
Annaud
► Visites guidées de l’exposition pour les scolaires et le jeune public (sur demande)
La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé pousse les portes des plateaux de tournage d’un maître du septième art à travers une immersion inédite dans les coulisses de ses plus grands chefs-d’œuvre.
Du vendredi 20 mars 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
payant
Accès aux espaces d’exposition uniquement
De 3 à 5 euros.
Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :
De 4 à 7 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Date(s) :
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris
https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com +33183791896 accueil@fondationpathe.com
