Le Chantier invisible. Dans les coulisses des films de Jean-Jacques Annaud Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

De La

Victoire en chantant à L’Ours, de La Guerre du feu

au Nom de la rose, de Sept ans au Tibet à Deux

frères, l’œuvre de Jean-Jacques Annaud traverse les continents, les

époques et les imaginaires.

De ses fresques

monumentales à ses reconstitutions millimétrées en passant par ses défis

techniques extrêmes, l’exposition est un hommage fascinant à ce réalisateur

sans frontière qui dévoile, pour la première fois, l’envers de ses décors et

ses plus grands secrets.

Tel un bibliothécaire bénédictin,

Jean-Jacques Annaud a conservé toute la documentation qui raconte 50 ans de son

œuvre. Complétée par les collections de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, de

la Cinémathèque française, et de collections privées, l’exposition fera

découvrir au spectateur ces exceptionnelles archives.

Elle plongera le

visiteur dans les méticuleuses préparations qui entourent la réalisation de ses

films, depuis les recherches documentaires jusqu’à leur sortie en salle, en

passant par les repérages, la préparation, le tournage et la post-production.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

► Carte blanche cinéma à

Jean-Jacques Annaud (du 13 au 30 mai 2026)

► Projections de films de Jean-Jacques

Annaud

► Visites guidées de l’exposition pour les scolaires et le jeune public (sur demande)

Du vendredi 20 mars 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

payant

Accès aux espaces d’exposition uniquement

De 3 à 5 euros.

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

De 4 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com +33183791896 accueil@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/



