Le chapon fin : histoire bicentenaire du grand restaurant bordelais, Le Chapon Fin, Bordeaux

Le chapon fin : histoire bicentenaire du grand restaurant bordelais Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h00 Le Chapon Fin Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Chapon Fin ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Il existe à Bordeaux des lieux uniques où le temps semble suspendu. Avec ses deux cents ans d’histoire et son architecture singulière, Le Chapon Fin en fait incontestablement partie.

Venez découvrir cette aventure exceptionnelle racontée par son directeur-gérant, François Régimbeau. Des documents historiques seront présentés à cette occasion.

Au plaisir de vous accueillir.

Le Chapon Fin 5 rue Montesquieu, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556791010 http://www.chapon-fin.com https://www.instagram.com/lechaponfin/ Restaurant emblématique de Bordeaux avec ses 200 ans d’histoire et son architecture unique de la fin du XIXe siècle. Tramway et parking

Le Chapon Fin ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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