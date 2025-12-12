Le chat Botté Saint-Dizier

Le chat Botté

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Les Frères Safa revisitent l’histoire fabuleuse du Chat Botté dans une comédie musicale d’1h10. Quand un jeune meunier hérite d’un simple chat, il ignore que celui-ci recèle des talents exceptionnels. Doté de bottes et d’un esprit vif, le Chat Botté déploie ruses et malices pour faire du meunier le Marquis de Carabas.

Au fil de son aventure, il croise une Reine exubérante, une Princesse en quête du véritable amour et un Ogre redoutable. Le spectacle mêle numéros musicaux entraînants, chorégraphies dynamiques et effets vidéos immersifs, offrant un moment magique à partager en famille. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

