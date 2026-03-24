Le château de Pinterville s’illumine et résonne aux sons de la musique irlandaise. Château de Pinterville Pinterville
Le château de Pinterville s’illumine et résonne aux sons de la musique irlandaise. Château de Pinterville Pinterville vendredi 29 mai 2026.
Le château de Pinterville s’illumine et résonne aux sons de la musique irlandaise.
Château de Pinterville 6, rue des Marionnettes Pinterville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29
The Irish team JIGUELINGS fait vibrer les airs traditionnels irlandais avec énergie et sensibilité.
Portés par les instruments de 4 musiciens passionnés, les mélodies entraînent le public dans l’ambiance musicale des pubs de Dublin ou du Connemara. .
Château de Pinterville 6, rue des Marionnettes Pinterville 27400 Eure Normandie +33 6 81 38 66 60 chateaudepinterville@gmail.com
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L’événement Le château de Pinterville s’illumine et résonne aux sons de la musique irlandaise. Pinterville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure