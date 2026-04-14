Visite guidée : du haut de ces grands arbres, trois siècles nous contemplent, Château de Pinterville, Pinterville

Visite guidée : du haut de ces grands arbres, trois siècles nous contemplent Dimanche 7 juin, 13h30 Château de Pinterville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Quand les arbres murmurent la mémoire des siècles.

Aujourd’hui les grands arbres du parc prennent la parole. Témoins silencieux de trois siècles d’histoire, ils livrent aujourd’hui leurs impressions sur les femmes et les hommes qui ont traversé leurs ombrages. Ils s’amusent des potains de cuisine entendus par leurs branches les plus basses. Ils partagent quelques détails intimes sur leur vie aérienne et souterraine. Entre confidences végétales et regard sur le temps qui passe, cette évocation poétique nous entraîne à regarder autrement ces êtres vivants, gardiens de mémoire et d’émotions.

Château de Pinterville 6 chemin des marionnettes, 27400 Pinterville Pinterville 27400 Eure Normandie 06 81 38 66 60 https://www.facebook.com/chateaudepinterville/?locale=fr_FR Au cœur de la vallée de l’Eure, se dresse le château de Pinterville construit en 1680 par Pierre le Pesant de Boisguilbert, fondateur de la science économique libérale et sociale. Au XVIIIe siècle, son petit-fils, Adrien de Boisguilbert, agrandit l’édifice en ajoutant des galeries, des pavillons d’angle et des ailes en retour, formant ainsi une cour d’honneur accueillante, accessible par l’allée centrale, ombragée de platanes bicentenaires et fermée par une grille monumentale qui marque l’entrée de la propriété. Le château est entouré d’un parc de 12 hectares, labellisé « Ensemble arboré remarquable », qui descend jusqu’à la rivière. Ce cadre verdoyant, structuré au XVIIIe siècle, abrite de nombreux arbres anciens et offre une promenade paisible entre patrimoine bâti, patrimoine naturel et patrimoine historique. Le château est accessible en voiture ou en vélo par la route ou en bus.

Quand les arbres murmurent la mémoire des siècles.

Édith de Feuardent