Visite commentée de l’église de Pinterville Pinterville
Visite commentée de l’église de Pinterville Pinterville samedi 30 mai 2026.
Pinterville
Visite commentée de l’église de Pinterville
Eglise de la Sainte Trinité, 27 Rue du Docteur Schweitzer Pinterville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
visite commentée de l’église et de son histoire sera proposée, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir le patrimoine local et les secrets de ce lieu emblématique de la commune. Illumination de l’église jusqu’à 23h. Organisation d’une retraite aux flambeaux gratuite à 21h, sur inscription. .
Eglise de la Sainte Trinité, 27 Rue du Docteur Schweitzer Pinterville 27400 Eure Normandie +33 2 32 40 05 78
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English : Visite commentée de l’église de Pinterville
L’événement Visite commentée de l’église de Pinterville Pinterville a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Seine Eure
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