Lumières sur l’église de Pinterville

27 rue du Dr Schweitzer Pinterville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-31 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

La commune de Pinterville participera à la manifestation Pierre en Lumière en mettant à l’honneur son église tout au long du week-end. À cette occasion, l’édifice sera sublimé par des photophores qui viendront illuminer et valoriser son architecture dans une atmosphère chaleureuse et poétique.

Le samedi soir, de 19h à 21h, une visite commentée de l’église et de son histoire sera proposée, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir le patrimoine local et les secrets de ce lieu emblématique de la commune. .

27 rue du Dr Schweitzer Pinterville 27400 Eure Normandie maxime.leroux@pinterville.fr

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English : Lumières sur l’église de Pinterville

L’événement Lumières sur l’église de Pinterville Pinterville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure