Lumières sur l’église de Pinterville Pinterville
Lumières sur l’église de Pinterville Pinterville vendredi 29 mai 2026.
Pinterville
Lumières sur l’église de Pinterville
Eglise de la Sainte Trinité, 27 Rue du Docteur Schweitzer Pinterville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-31 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
La commune de Pinterville participera à la manifestation Pierre en Lumière en mettant à l’honneur son église tout au long du week-end. À cette occasion, venez visiter l’église de 18h30 à 20h sans inscription, suivie d’une déambulation libre jusqu’au château de Pinterville pour les personnes souhaitant participer aux animations sur place, via un itinéraire piéton sécurisé. L’illumination de l’église sera assurée jusqu’à 23h. .
Eglise de la Sainte Trinité, 27 Rue du Docteur Schweitzer Pinterville 27400 Eure Normandie +33 2 32 40 05 78
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English : Lumières sur l’église de Pinterville
L’événement Lumières sur l’église de Pinterville Pinterville a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Seine Eure
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