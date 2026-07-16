Le château des Souvenirs, Château d’If, Marseille

Informations pratiques

Le château des Souvenirs 1 juin – 1 octobre 2027 Château d’If Bouches-du-Rhône

Voir la page dédiée aux informations pratiques du monument : https://www.chateau-if.fr/visiter/informations-pratiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T10:00:00+02:00 – 2027-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-10-01T11:30:00+02:00 – 2027-10-01T12:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le château d’If propose une exposition inédite conçue à partir de son fonds de cartes postales anciennes. Déployées dans les espaces du monument, ces images dialoguent avec les mots inscrits au verso des cartes : fragments de souvenirs, messages intimes, récits de visite ou témoignages du passé.

Dans cet esprit de correspondance et de transmission, un espace participatif sera installé au sein du château. Les visiteurs seront invités à écrire à des personnes en situation de précarité ou hospitalisées. Une boîte aux lettres sera également réinstallée dans le monument, faisant écho à celle qui existait il y a plus de cinquante ans et redonnant à l’écriture un rôle de lien, d’attention et de mémoire.

Château d’If 1 Quai de la Fraternité, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 91 59 02 30 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6f5b1afce24ff9733a521a7b1a7ab6dbb72b6a4cb80e9a77abb8c52b4d5a49c7JmltdHM9MTc3OTE0ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=362ed1fd-8415-6449-1add-c70685866574&psq=le+ch%c3%a2teau+des+souvenirs+ch%c3%a2teau+d%27if&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY2hhdGVhdS1pZi5mci8 [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2129766310240401808 »}] Si la petite île d’If est connue depuis l’Antiquité, elle n’est que très rarement évoquée avant le XVIe siècle. Elle est attribuée par la Reine Jeanne en fief au XIVe siècle à Arnaud de Montolieu. On apprend alors qu’elle est très riche en gibier !

Épisode peu glorieux de l’histoire marseillaise, elle sert de lieu de festivités aux Aragonais qui viennent de mettre à sac la cité phocéenne en 1423.

Puis, en 1481, c’est le tournant. Faute d’héritiers directs, la maison d’Anjou cède Marseille et la Provence au roi de France. C’est une aubaine pour la monarchie qui hérite avec Marseille du plus grand port méditerranéen ouvert vers le Levant. Très rapidement, une politique de défense des côtes est mise en place et c’est François Ier qui décide en 1516 la construction du château d’If.

Mais les Marseillais, très jaloux de leurs droits hérités du Moyen Âge, se font rappeler à l’ordre. Ils ne collaborent pas facilement à la construction de cette forteresse qu’ils nomment « la Malvoisine » : très clairement, l’autorité et la présence des rois de France n’a rien à voir avec celles, plus distantes, des anciens comtes. 1531 : le château est malgré tout achevé.

En 1536, le grand ennemi de François Ier, l’empereur romain et roi d’Espagne Charles Quint, tente de prendre Marseille. Le château d’If remplit parfaitement sa mission et se révèle même dissuasif : l’attaque maritime est très vite repoussée et Charles Quint privilégie la voie terrestre. En vain. Rapidement, le château devient une prison d’exception. C’est, avant l’heure, l’Alcatraz marseillais !

Le château d’If est une prison « d’exception », c’est-à-dire qu’il n’accueille des prisonniers que lors d’occasions particulières comme les épisodes révolutionnaires, ou tout simplement quand les prisons marseillaises débordent. L’image de la prison est marquée à tout jamais par le roman d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo.

Les conditions les plus rudes se trouvent dans les « culs de tour ». Dans ces espaces sombres et humides, remplis de vermines et d’ordures, l’espérance de vie ne dépasse pas quelques semaines.

Le rez-de-chaussée est dévolu aux prisons collectives. Les conditions sont forcément meilleures avec un peu plus de lumière, et la citerne de la cour pour l’hygiène et se désaltérer. Mais gare à la surpopulation carcérale ! Enfin, loin de l’image de la cellule d’Edmond Dantès se trouvent les « pistoles » du premier étage. Anciens logements des officiers de la garnison, ces cellules sont individuelles et permettent aux prisonniers les plus riches, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, d’adoucir les conditions de leur détention.

Du chevalier Anselme, enfermé en 1580 pour conspiration, aux prisonniers allemands de la Première Guerre mondiale, c’est un véritable pan de l’histoire de France qui se déroule sous vos yeux. Vous découvrirez le sort des protestants et celui des révolutionnaires de 1848 qui laissèrent d’incontournables traces de leur enfermement avec les nombreux graffitis de la cour.

Vous apprendrez pourquoi Mirabeau a été interné quelques mois et pourquoi Napoléon demanda d’y conserver le corps du général Kléber. Et bien évidemment, vous découvrirez la genèse et les détails d’un des plus grands succès de la littérature mondiale, Le Comte de Monte Cristo. Edmond Dantès et l’abbé Faria n’auront plus de secrets pour vous !

De la fin du XIXe siècle à aujourd’hui

Ouvert officiellement au public en 1880, le monument accueille officieusement ses premiers visiteurs quarante ans auparavant au moment de la parution du roman d’Alexandre Dumas. Des aménagements sont réalisés : une buvette est installée au-dessus du quai et un café restaurant occupe les anciennes casernes. Malgré le classement aux Monuments Historiques en 1926 et l’édification d’un débarcadère, l’accès au château demeure encore aujourd’hui un problème par temps de houle.

Ce n’est qu’en 1994 que le ministère de la Défense remet à titre gracieux le site au Ministère de la Culture qui en confie la gestion au Centre des monuments nationaux. Quand le Parc National des Calanques est créé, If en fait intégralement partie. En bateau

Embarquement depuis le Vieux Port (bas de la Cannebière).

Compagnies maritimes :

Calanques If (du 8 février au 11 novembre) : possibilité d’acheter l’entrée pour la visite du château en même temps que la traversée. Voir le site de la compagnie

Le bateau Frioul If (toute l’année) : le ticket pour la visite du château est à payer une fois arrivé sur le site. Voir le site de la compagnie

Prix de la traversée en supplément de l’accès à l’île.

En train

Gare de Marseille-St-Charles.

Accessibilité

Terrain assez accidenté. Sol pouvant être glissant : prévoir des chaussures adéquates

Être vigilant quant à la chaleur en saison estivale

Nombreuses marches

Aires de repos

Toilettes

Le site est non accessible aux PMR

Les poussettes ne sont pas autorisées dans l’enceinte du château.

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le château d’If propose une exposition inédite conçue à partir de son fonds de cartes postales anciennes. Déployées dans les espaces du monument, ces…

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