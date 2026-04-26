Le château du Grand Jardin en noir et blanc : une histoire à travers la photographie ancienne, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Le château du Grand Jardin en noir et blanc : une histoire à travers la photographie ancienne 19 et 20 septembre Château du Grand Jardin Haute-Marne

compris dans le billet d’entrée ; entrée gratuite le samedi ; entrée à 2€/pers le dimanche ; gratuit les deux jours pour les – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Depuis le XIXe siècle, le château du Grand jardin a souvent été photographié, que ce soit pour les besoins de la carte postale ou pour capturer les temps forts de son existence. Venez découvrir une histoire visuelle du site, au travers d’une série de reproductions, inédites pour certaines ! L’occasion de célébrer ici le bicentenaire de la photographie.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://haute-marne.fr/culture/chateau-du-grand-jardin Depuis 1978, le site appartient au Conseil départemental de la Haute-Marne, qui a mené d’importantes campagnes de restauration : le pavillon a été réhabilité, un jardin d’inspiration Renaissance a été recréé, et le parc romantique remis en valeur. Depuis 2019, l’accueil des visiteurs est assuré par l’Office de tourisme communautaire du Bassin de Joinville-en-Champagne.

Le pavillon est classé Monument historique depuis 1925 ; le jardin, classé en 1991, est également labellisé « Jardin remarquable ». Le site offre aujourd’hui 4,5 hectares de promenade mêlant patrimoine architectural et végétal. Les entrelacs et topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, ainsi que les carrés bouquetier et médicinal évoquent le jardin Renaissance de Claude de Lorraine, duc de Guise.

Le parc pittoresque, remis en valeur en 2003, abrite des essences rares telles que le muscadier, le frêne panaché ou le cyprès chauve. Le pourtour de la muraille accueille une collection de 150 espèces et variétés de buis, reconnue en 2018 comme « collection nationale » par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Le Département propose chaque année une programmation culturelle.

Depuis le XIXe siècle, le château du Grand jardin a souvent été photographié, que ce soit pour les besoins de la carte postale ou pour capturer les temps forts de son existence. Venez découvrir une !…

© Archives municipales de la Ville de Joinville