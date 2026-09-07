Le château San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères

Informations pratiques

Le château San Salvadour 19 et 20 septembre Château San Salvadour Hyères Var

L’accès sera autorisé aux seules personnes détentrices d’un billet. Chaussures fermées recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’exceptionnelle villa de villégiature construite à partir de 1872 pour Auguste Parent avant de devenir, en 1879, la propriété du journaliste et maire d’Hyères Edmond Magnier.

Château San Salvadour Hyères 4312 Route de l’almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’exceptionnelle villa de villégiature construite à partir de 1872 pour Auguste Parent avant de devenir, en 1879, la propriété du journaliste et maire Edmond…

© Ville d’Hyères