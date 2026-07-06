Le chocolat chaud de Madame de Sévigné Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Informations pratiques

Cet évènement sera présenté par Katherine Khodorowsky,historienne et sociologue de l’alimentation, vice-présidente de l’association des Bibliothèques gourmandes et présidente (sortante) de l’Académie Française du Chocolat et de la Confiserie.

Au cours de cette soirée, nous suivrons pas à pas l’épopée du chocolat, cette

épice aztèque, qui va régaler l’Europe jusqu’au château de Versailles où règne Louis XIV.

Témoin de

cette épopée, la Marquise de Sévigné, écrivit avec humour et conviction cette nouveauté à sa fille. Nous découvrirons, à travers la

lecture d’extraits de

ses lettres, le rôle du

chocolat chaud, qui fût bien plus qu’une gourmandise…

Après les

lectures, la recette aux épices qui régalait la Cour de Versailles au XVIIe siècle

sera réalisée en direct et vous serez invité à la déguster !

Et si le chocolat chaud était plus qu’une gourmandise ? Accompagné par l’historienne Katherine Khodorowsky, nous remonterons au temps de Louis XIV où la Marquise de Sévigné assiste à l’arrivée du cacao à la Cour qu’elle décrit à sa fille dans ses lettres. Après les lectures, la recette aux épices qui régalait la Cour de Versailles au XVIIe siècle vous sera révélée, réalisée en direct et… dégustée !

Le mardi 17 novembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-17T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T19:00:00+02:00_2026-11-17T20:00:00+02:00

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



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