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Le chocolat chaud de Madame de Sévigné Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

mardi 17 novembre 2026 · Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) · Paris

Le chocolat chaud de Madame de Sévigné Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP)
Adresse
24 rue Pavée
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
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Cet évènement sera présenté par Katherine Khodorowsky,historienne et sociologue de l’alimentation, vice-présidente de l’association des Bibliothèques gourmandes et présidente (sortante) de l’Académie Française du Chocolat et de la Confiserie.

Au cours de cette soirée, nous suivrons pas à pas l’épopée du chocolat, cette
épice aztèque, qui va régaler l’Europe jusqu’au château de Versailles où règne Louis XIV.

Témoin de
cette épopée, la Marquise de Sévigné, écrivit avec humour et conviction cette nouveauté à sa fille. Nous découvrirons, à travers la
lecture d’extraits de
ses lettres, le rôle du
chocolat chaud, qui fût bien plus qu’une gourmandise…

Après les
lectures, la recette aux épices qui régalait la Cour de Versailles au XVIIe siècle
sera réalisée en direct et vous serez invité à la déguster !

Et si le chocolat chaud était plus qu’une gourmandise ? Accompagné par l’historienne Katherine Khodorowsky, nous remonterons au temps de Louis XIV où la Marquise de Sévigné assiste à l’arrivée du cacao à la Cour qu’elle décrit à sa fille dans ses lettres. Après les lectures, la recette aux épices qui régalait la Cour de Versailles au XVIIe siècle vous sera révélée, réalisée en direct et… dégustée !
Le mardi 17 novembre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-17T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T19:00:00+02:00_2026-11-17T20:00:00+02:00

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée  75004 Paris
+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/


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