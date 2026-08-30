Le Choeur de Fibich Audenge
dimanche 8 novembre 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Le Choeur de Fibich
Avenue du Général de Gaulle Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 18:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Le Chœur Fibich vous donne rendez-vous pour un concert placé sous le signe de l’émotion et de la virtuosité, le dimanche 8 novembre à 18H, à l’Église Saint-Paul d’Audenge.
Au programme, le célèbre Gloria de Karl Jenkins, une œuvre majestueuse mêlant puissance orchestrale, douceur des voix et mélodies envoûtantes. Composé en 2010, ce chef-d’œuvre contemporain est aujourd’hui interprété dans le monde entier pour son intensité et son message universel d’espérance, de paix et de joie.
La première partie du concert vous plongera également dans une atmosphère chaleureuse avec un répertoire aux couleurs de l’hiver et de Noël, alternant mélodies traditionnelles et œuvres de grands compositeurs.
Pour cette représentation, le Chœur Fibich sera accompagné d’un piano et d’un quintette instrumental.
Tarifs
Gratuit pour les moins de 12 ans
Prévente 10€
Sur place 12€ .
Avenue du Général de Gaulle Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Choeur de Fibich
L’événement Le Choeur de Fibich Audenge a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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