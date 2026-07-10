LE CHOEUR DES FEMMES Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 19:00 – 21:00

Gratuit : non 14 € à 26 € Tout public

Jean, une brillante interne en chirurgie gynécologique, arrive dans un service de consultation externe. Au fil des rencontres, ses idées préconçues vont se heurter à la réalité de la vie de ses patientes. Les nombreux témoignages de personnages aux vécus très différents sont autant de prétextes au spectacle pour parler de secret, de résilience, d’amour, de féminité, de courage…

Théâtre 100 Noms Nantes 44200

https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/698221-le-choeur-des-femmes



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