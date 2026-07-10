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LE CHOEUR DES FEMMES Théâtre 100 Noms Nantes

jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

LE CHOEUR DES FEMMES Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
14 € à 26 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 19:00 – 21:00
Gratuit : non 14 € à 26 € Tout public 

Jean, une brillante interne en chirurgie gynécologique, arrive dans un service de consultation externe. Au fil des rencontres, ses idées préconçues vont se heurter à la réalité de la vie de ses patientes. Les nombreux témoignages de personnages aux vécus très différents sont autant de prétextes au spectacle pour parler de secret, de résilience, d’amour, de féminité, de courage…

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/698221-le-choeur-des-femmes


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