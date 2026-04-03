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LE CHOEUR DU SUD AVEC MARC LAVOINE PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LE CHOEUR DU SUD AVEC MARC LAVOINE PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LE CHOEUR DU SUD AVEC MARC LAVOINE PALAIS NIKAIA DE NICE Nice samedi 6 juin 2026.

Lieu : PALAIS NIKAIA DE NICE

Adresse : 163 Bd du Mercantour

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2026-06-06

Fin : 2026-06-06

Heure de début : 15:00

LE CHOEUR DU SUD AVEC MARC LAVOINE Début : 2026-06-06 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06

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