Le chœur gospel Parth’Light Gospel Auditorium de l’école de musique Parthenay
Le chœur gospel Parth’Light Gospel Auditorium de l’école de musique Parthenay mercredi 27 mai 2026.
Parthenay
Le chœur gospel Parth’Light Gospel
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:15:00
fin : 2026-05-27 21:45:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez nombreux assister à une séance du gospel Parth’Light Gospel . Chœur composé de quatre pupitres soprano, alto, ténors et basses.
Le répertoire est celui du chant gospel à plusieurs voix.
Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
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English :
L’événement Le chœur gospel Parth’Light Gospel Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine
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