Le chœur gospel Parth’Light Gospel Auditorium de l’école de musique Parthenay

Parthenay

Le chœur gospel Parth’Light Gospel

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:15:00

fin : 2026-05-27 21:45:00

Date(s) :

2026-05-27

Venez nombreux assister à une séance du gospel Parth’Light Gospel . Chœur composé de quatre pupitres soprano, alto, ténors et basses.

Le répertoire est celui du chant gospel à plusieurs voix.

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English :

L’événement Le chœur gospel Parth’Light Gospel Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine