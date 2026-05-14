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Le chœur gospel Parth’Light Gospel Auditorium de l’école de musique Parthenay

Le chœur gospel Parth’Light Gospel Auditorium de l’école de musique Parthenay

Le chœur gospel Parth’Light Gospel Auditorium de l’école de musique Parthenay mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Auditorium de l'école de musique

Adresse : 19 Avenue du Président Wilson

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Le chœur gospel Parth’Light Gospel

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:15:00
fin : 2026-05-27 21:45:00

Date(s) :
2026-05-27

Venez nombreux assister à une séance du gospel Parth’Light Gospel . Chœur composé de quatre pupitres soprano, alto, ténors et basses.

Le répertoire est celui du chant gospel à plusieurs voix.

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran.   .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45  ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English :

L’événement Le chœur gospel Parth’Light Gospel Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine

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