Le cimetière allemand, Cimetière allemand de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le cimetière allemand Dimanche 20 septembre, 10h30 Cimetière allemand de Saint-Quentin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Située à l’ouest de Saint-Quentin, cette nécropole allemande, édifiée à l’automne 1914 et inaugurée par l’empereur Guillaume II en 1916, s’est agrandie au fil des combats pour accueillir aujourd’hui 7 795 corps. Deux statues de guerriers grecs en bronze, restaurées en 2008, veillent silencieusement sur les lieux.

Un site chargé d’histoire et d’émotion, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en septembre 2023.

Cimetière allemand de Saint-Quentin 155 Rue de la Chaussée Romaine, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Située à l’ouest de Saint-Quentin, cette nécropole allemande, édifiée à l’automne 1914 et inaugurée par l’empereur Guillaume II en 1916, s’est agrandie au fil des combats pour accueillir aujourd’hui …

©Ville de Saint -Quentin