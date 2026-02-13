Le cimetière de Louyat, Cimetière de Louyat, Limoges

Le cimetière de Louyat Samedi 14 mars, 14h30 Cimetière de Louyat Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

PORCELAINE ET ART FUNÉRAIRE

Porté à l’écran par Patrice Chéreau, ce vaste cimetière recèle une belle originalité : l’usage de la porcelaine pour les objets funéraires. Ce matériau raffiné garde l’empreinte de la vie éphémère. Une promenade sensible et insolite.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Découvrez l’histoire du cimetière de Louyat en compagnie d’un guide-conférencier. #Villedartetdhistoire

Ville de Limoges