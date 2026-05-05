Le Ciné-Club des fiertés, Le Cratère, Toulouse

Le Ciné-Club des fiertés 30 mai – 9 juin Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:59+02:00

Fin : 2026-06-09T00:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/le-cine-club-des-fiertes »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Du 27 mai au 9 juin 2026 Le Cratère vous propose une sélection de films et deux soirées autour de films à découvrir ou redécouvrir pour fêter le mois des fiertés en partenariat avec l’ADRC. En compag…