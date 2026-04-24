Raion Éditions avec Clovis Salvat, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Raion Éditions avec Clovis Salvat Mercredi 27 mai, 17h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T17:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T17:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Mercredi 27 mai – 17h

Née à Toulouse, Raion Éditions est une jeune maison d’édition de manga fondée par Clovis Salvat, Arthur Var et Octave Ly qui entendent bousculer les codes du manga en France. Allier exigence éditoriale, ancrage culturel et engagement artistique pour faire rayonner la création franco-japonaise.

Une rencontre proposée dans le cadre d’un voyage au cœur du Japon programmé du 10 avril au 26 juin dans les bibliothèques Côte pavée, Rangueil et Roseraie.

Médiathèque Côte pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Allier exigence éditoriale, ancrage culturel et engagement artistique pour faire rayonner la création franco-japonaise.