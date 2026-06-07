Le cinéma d’animation sans frontières : Regards croisés avec Momoko Seto et Zaven Najjar Auditorium Alliance française de Paris Paris

En 2026, Momoko Seto et Zaven Najjar marquent le paysage de l’animation contemporaine en portant chacun leur premier long-métrage sur grand écran, Planètes et Allah n’est pas obligé. Bien que guidés par des esthétiques et des récits distincts, leurs parcours incarnent magnifiquement la richesse de la création francophone et le dialogue des cultures.

La cinéaste japonaise Momoko Seto interroge notre avenir avec Planètes, une fable écologique et poétique sur notre capacité à habiter de nouveaux mondes. De son côté, le réalisateur français d’origines libanaise et syrienne Zaven Najjar adapte avec force le chef-d’œuvre de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, retraçant le destin poignant d’un enfant-soldat en Afrique de l’Ouest.

Animée par la critique et programmatrice de cinéma Marie-Pauline Mollaret, cette rencontre croisée explorera les coulisses de leurs œuvres et du cinéma d’animation contemporain.

Dans le cadre de son cycle « Tout un monde en français », l’Alliance française de Paris propose une rencontre autour du cinéma d’animation avec Momoko Seto (Planètes, 2025) et Zaven Najjar (Allah n’est pas obligé, 2025).

Le mardi 16 juin 2026

de 18h45 à 21h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T21:45:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T18:45:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00

Auditorium Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail 75006 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEzRHdiVUfCTix1UF42ZSuVdlzuuxICdvDPimg9Y1GF5YJwA/viewform?usp=dialog invitation@alliancefr.org



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