Le cinéma d’animation sans frontières : Regards croisés avec Momoko Seto et Zaven Najjar Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris

En 2026, Momoko Seto et Zaven Najjar marquent le paysage de l’animation contemporaine en portant chacun leur premier long-métrage sur grand écran, Planètes et Allah n’est pas obligé. Bien que guidés par des esthétiques et des récits distincts, leurs parcours incarnent magnifiquement la richesse de la création francophone et le dialogue des cultures.

La cinéaste japonaise Momoko Seto interroge notre avenir avec Planètes, une fable écologique et poétique sur notre capacité à habiter de nouveaux mondes. De son côté, le réalisateur français d’origines libanaise et syrienne Zaven Najjar adapte avec force le chef-d’œuvre de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, retraçant le destin poignant d’un enfant-soldat en Afrique de l’Ouest.

Animée par la critique et programmatrice de cinéma Marie-Pauline Mollaret, cette rencontre croisée explorera les coulisses de leurs œuvres et du cinéma d’animation contemporain.