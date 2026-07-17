Le cinéma des somnambules #2, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Le cinéma des somnambules #2 Dimanche 30 août, 14h00 Théâtre de l’Orangerie

Tarif normal, rien à déclarer : 10.-

Tarif ce mois-ci, c’est un peu compliqué : 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Le collectif Foulles vous invite pour un workshop autour du matériel chorégraphique de leur spectacle Le cerveau mou de l’existence. Dans cette piece le sol est rempli de matelas. Iels proposeront des exercices d’improvisations guidés pour appréhender comment danser sur un sol mou, travailler un autre rapport à la gravité et expérimenter quels imaginaires peuvent naître dans l’espace liminal entre le sommeil et l’éveil.

Venir avec une tenue confortable et souple.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/le-cinema-des-somnambules-2/2f0a8999-374e-41f6-848f-1498534289fd/events/395399 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Workshop

Anouk Maupu