Le cinéma fantastique des pays arabes méditerranéens, Le Corum Palais des Congrès, Montpellier

Le cinéma fantastique des pays arabes méditerranéens 16 – 24 octobre Le Corum Palais des Congrès Hérault

Tarif 8 € maximum / Rencontre en accès livre / Cinemed Meetings uniquement pour les professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00

Cinemed en partenariat avec le festival Maskoon, premier festival du film fantastique du monde arabe basé à Beyrouth, propose une rétrospective inédite dédiée au cinéma fantastique issu des pays arabes du bassin méditerranéen. Ce projet vise à mettre en lumière une production souvent méconnue du grand public, tout en soulignant la richesse esthétique, thématique et politique que recèle le cinéma de genre dans cette aire géographique.

La programmation comprendra une sélection de courts, moyens et longs métrages, allant des pionniers du genre à des œuvres récentes réalisées par une nouvelle génération de cinéastes.

Des films de cinéastes tels que Meryam Joobeur, Youssef Chebbi, Sofia Alaoui, Yanis Koussim, Damien Ounouri, Adila Bendimerad côtoieront des œuvres plus anciennes de cinéastes comme Youssef Chahine.

Le Corum Palais des Congrès Place Charles de Gaulle, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 61 67 61 Durant 9 jours, le festival Cinemed investit le Corum Palais des Congrès où se déroulent les projections dans les trois salles, les rencontres, conférences et masterclass Parking Corum

Lignes tramway 1, 2, 4 Arrêt Corum

Cinemed en partenariat avec le festival Maskoon, premier festival du film fantastique du monde arabe basé à Beyrouth, propose une rétrospective inédite dédiée au cinéma fantastique issu des pays du à…

©AdilaBendimerad