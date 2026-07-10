Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël Munster
samedi 28 novembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 17:00:00
Date(s) :
2026-11-28
2 h 30 de marche, 6 km, 210 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit !
Samedi 28 novembre 2026, à l’occasion du marché de Noël, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade sur LE CIRCUIT DU NARRENSTEIN. Après une petite grimpette, vous aurez des vues magnifiques sur Munster et sa Vallée.
Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster près de la maisonnette de l’office de tourisme, 2 h 30 de marche, 6 km, 210 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit !
Guide Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr
Avant ou après votre balade, profitez du marché de Noël au cœur des montagnes . .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr
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English :
2 hours and 30 minutes of walking, 6 km, 210 m elevation gain, easy (1/5), free!
L’événement Le circuit du Narrenstein Autour du Marché de Noël Munster a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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