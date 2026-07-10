Informations pratiques

Munster

Le circuit du Solberg Autour du Marché de Noël

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 16:30:00

Date(s) :

2026-12-12

2 heures de marche, 6 km, 210 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit.

Samedi 12 décembre 2026, à l’occasion du marché de Noël, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade vers LE CIRCUIT DU SOLBERG aux couleurs automnales avec de belles vues sur les vallées de Munster et Eschbach-au-Val.

Environ 2 heures de marche, accessible à tous, gratuit. Départ du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme. Guide Gérard HEINRICH tel 06 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr

Avant ou après votre promenade, n’oubliez pas de faire un tour au marché de Noël au cœur des montagnes . .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2-hour hike, 6 km, 210 m elevation gain, easy (1/5), free.

L’événement Le circuit du Solberg Autour du Marché de Noël Munster a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster