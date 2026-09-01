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Le CLAP du livre ! Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

mercredi 30 septembre 2026 · Rue Nationale · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Nationale
Adresse
Cinéma Le CLAP
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Ouroux-en-Morvan

Le CLAP du livre !

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Un moment convivial pour partager nos livres et nos lectures en toute simplicité.   .

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Le CLAP du livre ! Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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