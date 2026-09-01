Le CLAP du livre ! Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Le CLAP du livre !

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Un moment convivial pour partager nos livres et nos lectures en toute simplicité. .

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Le CLAP du livre ! Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)