AGENDA · Ouroux-en-Morvan
Le CLAP du livre ! Rue Nationale Ouroux-en-Morvan
mercredi 30 septembre 2026 · Rue Nationale · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Le CLAP du livre !
Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Un moment convivial pour partager nos livres et nos lectures en toute simplicité. .
Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English :
L’événement Le CLAP du livre ! Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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