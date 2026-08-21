« Le Cloître aux Livres », salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté, Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

« Le Cloître aux Livres », salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté 19 et 20 septembre Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis la création de la bibliothèque municipale en 1824, la littérature se conjugue harmonieusement à Chalon avec le patrimoine culturel. La Ville, avec l’appui des librairies partenaires, a donc choisi les Journées européennes du patrimoine et un lieu historique récemment restauré au cœur du centre-ville, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, pour faire découvrir ou redécouvrir au public des auteurs venus de toute la région pour présenter leurs œuvres et rencontrer les visiteurs pour une discussion ou une dédicace.

Pour cette 6e édition, une trentaine d’auteurs de Bourgogne-Franche-Comté présenteront leurs œuvres (fictions, poésie, essais, documentaires) illustrant la diversité de la création littéraire de notre grande Région.

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laëtitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens.

Depuis la création de la bibliothèque municipale en 1824, la littérature se conjugue harmonieusement à Chalon avec le patrimoine culturel. La Ville, avec l’appui des librairies partenaires, a donc du…

© Ville de Chalon-sur-Saône