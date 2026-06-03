Le clown comme poème Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement
samedi 21 novembre 2026 · Centre hospitalier Edouard Toulouse · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
Le clown comme poème
Du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2026. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21
La Criée lève l’ancre au Théâtre de l’Astronef Centre Hospitalier Edouard Toulouse.
Une conversation fantastique entre l’acteur, la comédienne et le clown avec lequel elle vit depuis des années. .
Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La Criée weighs anchor at Théâtre de l’Astronef Centre Hospitalier Edouard Toulouse.
L’événement Le clown comme poème Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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