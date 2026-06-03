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AGENDA · Marseille 15e Arrondissement

Le clown comme poème Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

samedi 21 novembre 2026 · Centre hospitalier Edouard Toulouse · Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Centre hospitalier Edouard Toulouse
Adresse
118 Chemin de Mimet
Ville
13015 Marseille 15e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
6 6 6

Marseille 15e Arrondissement

Le clown comme poème

Du samedi 21 au dimanche 22 novembre 2026. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21

La Criée lève l’ancre au Théâtre de l’Astronef Centre Hospitalier Edouard Toulouse.
Une conversation fantastique entre l’acteur, la comédienne et le clown avec lequel elle vit depuis des années.   .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

La Criée weighs anchor at Théâtre de l’Astronef Centre Hospitalier Edouard Toulouse.

L’événement Le clown comme poème Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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