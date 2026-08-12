Informations pratiques

Montpellier

LE CLUB DU DISQUE | AC/DC BACK IN BLACK

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci AC/DC Back in Black (1980)

Publié après la disparition du chanteur Bon Scott, Back in Black constitue un hommage vibrant et un nouveau départ pour AC/DC. L’arrivée de Brian Johnson apporte une énergie renouvelée au groupe. Avec des titres comme Hells Bells et You Shook Me All Night Long , l’album enchaîne les classiques. Son efficacité redoutable et ses riffs mémorables en ont fait un immense succès mondial. Il figure parmi les albums les plus vendus de tous les temps.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

Discover a must-have album in its entirety every month.

L’événement LE CLUB DU DISQUE | AC/DC BACK IN BLACK Montpellier a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 PIERRESVIVES