Informations pratiques

Montpellier

LE CLUB DU DISQUE | THE CURE, THE HEAD ON THE DOOR

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci The Cure The Head on the Door (1985)

Album charnière dans la carrière de The Cure, The Head on the Door marque l’équilibre parfait entre mélancolie et accessibilité. Porté par des titres emblématiques comme In Between Days et Close to Me , il révèle toute la richesse créative du groupe. Les arrangements soignés et les mélodies lumineuses contrastent avec la sensibilité introspective de Robert Smith. Cet opus contribue à élargir considérablement le public de The Cure. Aujourd’hui encore, il demeure une référence incontournable du rock alternatif des années 1980.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : LE CLUB DU DISQUE | THE CURE, THE HEAD ON THE DOOR

Discover a must-have album in its entirety every month.

L’événement LE CLUB DU DISQUE | THE CURE, THE HEAD ON THE DOOR Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 PIERRESVIVES