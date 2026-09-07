Le club du libre spécial LINUX, Médiathèque de Roanne, Roanne

Informations pratiques

Le club du libre spécial LINUX Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque de Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Tout public, entrée libre

Vous utilisez Linux et vous avez des questions ou des bugs à résoudre : installation et choix d’une distribution, partitionnement pour faire cohabiter plusieurs systèmes, imprimante ou clé USB récalcitrante, logiciels équivalents, problème de connexion WiFi, système qui ne démarre

plus…

Envie d’échanger ou besoin d’une entraide conviviale, ouverte à tous les niveaux, du débutant au plus aguerri ? Apportez vos questions, vos machines ou simplement votre curiosité. Un rendez-vous pensé pour avancer ensemble, à votre rythme, dans la découverte et la maîtrise du logiciel libre.

Source : https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/le-club-du-libre-special-linux

Médiathèque de Roanne 30 avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/le-club-du-libre-special-linux »}]

Un rendez-vous pensé pour avancer ensemble, à votre rythme, dans la découverte et la maîtrise du logiciel libre. Linux Logiciels Libres

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