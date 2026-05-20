Saint-Affrique

Le coin des histoires

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un moment de lecture pour votre enfant à partir de 3 ans.

Lectures par Lire et Faire Lire pour les enfants à partir de 3 ans .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

A reading experience for children aged 3 and over.

L’événement Le coin des histoires Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)