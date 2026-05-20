Le coin des histoires Saint-Affrique
Le coin des histoires Saint-Affrique mercredi 3 juin 2026.
Saint-Affrique
Le coin des histoires
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Un moment de lecture pour votre enfant à partir de 3 ans.
Lectures par Lire et Faire Lire pour les enfants à partir de 3 ans .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
A reading experience for children aged 3 and over.
L’événement Le coin des histoires Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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