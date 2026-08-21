Le Collège Condorcet ouvre les portes de son histoire, Collège Condorcet, Paris

Informations pratiques

Le Collège Condorcet ouvre les portes de son histoire Samedi 19 septembre, 09h00 Collège Condorcet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le Collège Condorcet, appelé autrefois « Petit Lycée Condorcet », ouvre ses portes et offre une exposition consacrée à son histoire.

Cette exposition est guidée par des Collégiens.

Collège Condorcet 61 rue d’amsterdam 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France 0153206920 https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1989055/fr/college-condorcet Le collège CONDORCET (anciennement « Petit Lycée Condorcet ») est un Collège d’enseignement général public de la Ville de Paris. Accès PMR réduit.

Métro Liège ou Place de Clichy

Le Collège Condorcet, appelé autrefois « Petit Lycée Condorcet », ouvre ses portes et offre une exposition consacrée à son histoire.

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