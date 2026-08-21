Le Collège Condorcet ouvre les portes de son histoire, Collège Condorcet, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Collège Condorcet · Paris
Informations pratiques
Le Collège Condorcet ouvre les portes de son histoire Samedi 19 septembre, 09h00 Collège Condorcet Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Le Collège Condorcet, appelé autrefois « Petit Lycée Condorcet », ouvre ses portes et offre une exposition consacrée à son histoire.
Cette exposition est guidée par des Collégiens.
Collège Condorcet 61 rue d’amsterdam 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France 0153206920 https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1989055/fr/college-condorcet Le collège CONDORCET (anciennement « Petit Lycée Condorcet ») est un Collège d’enseignement général public de la Ville de Paris. Accès PMR réduit.
Métro Liège ou Place de Clichy
Le Collège Condorcet, appelé autrefois « Petit Lycée Condorcet », ouvre ses portes et offre une exposition consacrée à son histoire.
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