Le colonel Barbaque Âne Vert Théâtre Fontainebleau
samedi 14 novembre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
Le colonel Barbaque
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
“Un homme assoiffé d’aventures et de colère, crève de chaleur au fond d’une barque africaine…
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : Colonel Barbaque
“A man thirsty for adventure and filled with rage is dying of heat at the back of an African boat…”
L’événement Le colonel Barbaque Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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