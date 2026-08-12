Le colonel Barbaque Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

Le colonel Barbaque

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

“Un homme assoiffé d’aventures et de colère, crève de chaleur au fond d’une barque africaine…

.

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Colonel Barbaque

“A man thirsty for adventure and filled with rage is dying of heat at the back of an African boat…”

L’événement Le colonel Barbaque Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau