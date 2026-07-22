Le colporteur est un passeur Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 29 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Cet atelier se fonde sur des images et objets de mémoire transmis par les générations précédentes. Les participants sont invités à venir avec un choix d’objets, de photographies, de documents… Chacun réalise en une journée, avec retravaillés, une composition sur papier (copies, dessin, collage). Comme une évocation, souvent réparatrice, cet atelier permet de retisser des liens qui nous rattachent à nos ascendants pris dans la tourmente de l’Histoire.
Les matériaux, papier, peinture acrylique, pastels, crayons et fusains sont fournis, si vous avez une technique ou un support de prédilection, vous pouvez également les utiliser.
Matériel fourni : papier, crayons, peinture, pastels, photocopieuse…
Tous publics, débutants bienvenus.
Animé par AnneGorouben, artiste peintre.
Durée : 2 fois 2 h.
Atelier peinture
Thème : Mémoire et transmission.
Le dimanche 29 novembre 2026
de 15h30 à 17h30
Le dimanche 29 novembre 2026
de 11h30 à 13h30
payant
Tarif: 12€
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T16:30:00+01:00
fin : 2026-11-29T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T11:30:00+02:00_2026-11-29T13:30:00+02:00;2026-11-29T15:30:00+02:00_2026-11-29T17:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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