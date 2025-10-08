Le Comice Agricole de Brûlon reçoit l’OPEN INTERNATIONNAL de Sculptures à la Tronçonneuse ! Brûlon

Le Comice Agricole de Brûlon reçoit l’OPEN INTERNATIONNAL de Sculptures à la Tronçonneuse !

Votre Traditionnel Comice Agricole de BRÛLON, réceptionnera le Premier OPEN INTERNATIONAL de SCULPTURES à la TRONÇONNEUSE, organisé en France !

30 Sculpteurs de 11 Nationalités seront présents pour le Bonheur de tous nos Visiteurs

• FRANCE

• ALLEMAGNE

• ANGLETERRE

• AUTRICHE

• CANADA

• DANEMARK

• ECOSSE

• ITALIE

• LITUANIE

• NORVEGE

• SUISSE

Un rendez-vous Unique, GRATUIT & totalement incroyable… prêt(e) à vivre l’expérience ?

Sans oublier

• vos Animations Culturelles & Rurales

• votre Foire Artisanale & Commerçante

• votre Fête Foraine

• votre Bric.à.Brac

• votre Marché des Producteurs & Créateurs Locaux

(…) .

Espace Vègre & Champagne, Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 7 89 06 63 88 comiceagricolebrulon@gmail.com

