Le Comice Agricole de Brûlon reçoit l’OPEN INTERNATIONNAL de Sculptures à la Tronçonneuse ! Brûlon samedi 26 septembre 2026.
Espace Vègre & Champagne, Route de Viré Brûlon Sarthe
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-27 23:30:00
2026-09-26
Votre Traditionnel Comice Agricole de BRÛLON, réceptionnera le Premier OPEN INTERNATIONAL de SCULPTURES à la TRONÇONNEUSE, organisé en France !
30 Sculpteurs de 11 Nationalités seront présents pour le Bonheur de tous nos Visiteurs
• FRANCE
• ALLEMAGNE
• ANGLETERRE
• AUTRICHE
• CANADA
• DANEMARK
• ECOSSE
• ITALIE
• LITUANIE
• NORVEGE
• SUISSE
Un rendez-vous Unique, GRATUIT & totalement incroyable… prêt(e) à vivre l’expérience ?
Sans oublier
• vos Animations Culturelles & Rurales
• votre Foire Artisanale & Commerçante
• votre Fête Foraine
• votre Bric.à.Brac
• votre Marché des Producteurs & Créateurs Locaux
Espace Vègre & Champagne, Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 7 89 06 63 88 comiceagricolebrulon@gmail.com
English :
The Comice Agricole de Brûlon hosts the OPEN INTERNATIONNAL de Sculptures à la Tronçonneuse!
German :
Das Comice Agricole de Brûlon empfängt das OPEN INTERNATIONAL of Sculptures à la Tronçonneuse!
Italiano :
Il Comice Agricole di Brûlon ospita l’OPEN INTERNATIONNAL de Sculptures à la Tronçonneuse!
Espanol :
¡El Comice Agricole de Brûlon acoge el OPEN INTERNATIONNAL de Sculptures à la Tronçonneuse!
L’événement Le Comice Agricole de Brûlon reçoit l’OPEN INTERNATIONNAL de Sculptures à la Tronçonneuse ! Brûlon a été mis à jour le 2025-10-08 par CDT72