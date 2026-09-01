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AGENDA · Saint-Vallier

Le concert Caruso, une voix pour l’éternité Saint-Vallier

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Salle Désirée Valette
Ville
26240 Saint-Vallier
Département
Drôme
Tarif
45 45 Parterre ou balcon à 45€ Carré or à 60€

Saint-Vallier

Le concert Caruso, une voix pour l’éternité

Salle Désirée Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Parterre ou balcon à 45€
Carré or à 60€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Saint-Vallier accueille pour la toute première fois ROBERTO ALAGNA, Le ténor à la carrière internationale a choisi de poser ses bagages dans la Drôme pour la création et l’avant-première de son tout nouveau spectacle, “CARUSO, une voix pour l’éternité”.
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Salle Désirée Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 65 17 25 

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English :

Saint-Vallier welcomes ROBERTO ALAGNA for the very first time. The tenor with an international career has chosen to set down his luggage in the Drôme for the creation and preview of his brand new show, CARUSO, a voice for eternity.

L’événement Le concert Caruso, une voix pour l’éternité Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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