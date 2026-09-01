Informations pratiques

Saint-Vallier

Le concert Caruso, une voix pour l’éternité

Salle Désirée Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Parterre ou balcon à 45€

Carré or à 60€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Saint-Vallier accueille pour la toute première fois ROBERTO ALAGNA, Le ténor à la carrière internationale a choisi de poser ses bagages dans la Drôme pour la création et l’avant-première de son tout nouveau spectacle, “CARUSO, une voix pour l’éternité”.

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Salle Désirée Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 65 17 25

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English :

Saint-Vallier welcomes ROBERTO ALAGNA for the very first time. The tenor with an international career has chosen to set down his luggage in the Drôme for the creation and preview of his brand new show, CARUSO, a voice for eternity.

L’événement Le concert Caruso, une voix pour l’éternité Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche