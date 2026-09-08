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Le Concert du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy

Le Concert du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du Val de Blaise
Adresse
Place Marie Stuart, 52130 Wassy
Ville
52130 Wassy
Département
Haute-Marne
Tarif
gratuit, entrée libre, sur inscription

Le Concert du Mois Vendredi 25 septembre, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

gratuit, entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

Dans le monde de Lüssi, la lumière se faufile à travers la nuit, flotte dans les âmes grises. Conteuse d’histoires et artiste à l’élégance sobre, Lüssi dévoile une musique épurée : des chansons en guitare-voix, écrites à cœur ouvert, et portées par le son envoûtant du violoncelle. Inspirée par la lumière des nuits nordiques et des artistes comme Klô Pelgag ou November Ultra, elle propose des mélopées touchantes qui captivent par leur sincérité.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Lüssi (folk Française) concert folk

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