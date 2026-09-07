Le Concert Du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy

Informations pratiques

Le Concert Du Mois Vendredi 30 octobre, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

gratuit, entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

La Soul, le Groove et le Jazz qui s’entremêlent !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Honey Wine (jazz groove & soul) concert soul