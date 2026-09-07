UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wassy

Le Concert Du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy

Le Concert Du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Médiathèque du Val de Blaise
Adresse
Place Marie Stuart, 52130 Wassy
Ville
52130 Wassy
Département
Haute-Marne
Tarif
gratuit, entrée libre, sur inscription

Le Concert Du Mois Vendredi 30 octobre, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

gratuit, entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00
Fin : 2026-10-30T20:30:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

La Soul, le Groove et le Jazz qui s’entremêlent !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Honey Wine (jazz groove & soul) concert soul

À voir aussi à Wassy (Haute-Marne)