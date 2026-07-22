Le concert idéal Sous l’étoile ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Le concert idéal Sous l’étoile

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Une traversée nocturne où poésie et musique se répondent et se fondent en un même mystère. Qui est insensible à la nuit ? Ombre qui suspend le temps et estompe les apparences. Sommeil, rêves, angoisses ou inspirations, la nuit ouvre des portes dont elle seule possède la clé. Avec ce nouveau spectacle, Marianne Piketty et Le Concert Idéal dévoilent cette illumination nocturne des soirs et matins de Lili Boulanger aux fantômes et aurores de Vivaldi, des poèmes d’Ysaÿe à la création d’Alex Nante.

Au fil de la nuit, les émotions se déploient en différents tableaux et visions. Des légendes racontées aux temps sombres pour chasser le mal à la rencontre sous hypnose d’un rituel sorore avec des femmes artistes célèbres, d’un jeu joyeux à l’histoire impossible de Roméo et Juliette, poésie et musique transcendent les époques et les cultures pour emmener le spectateur jusqu’à l’aube, promesse d’un jour nouveau. Magique…Tout public

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ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 billetterie@vosges-portes-alsace.fr

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English :

A nocturnal journey where poetry and music echo each other and merge into a single mystery. Who can remain unmoved by the night? A shadow that suspends time and blurs appearances. Sleep, dreams, anxieties, or inspiration—the night opens doors to which only it holds the key. With this new show, Marianne Piketty and Le Concert Idéal unveil this nocturnal illumination: from the evenings and mornings of Lili Boulanger to the phantoms and dawns of Vivaldi, from the poems of Ysaÿe to the compositions of Alex Nante.

As the night unfolds, emotions unfold in different scenes and visions. From legends told in dark times to ward off evil to a hypnotic encounter with a soror ritual featuring famous female artists, from a joyful interlude to the impossible story of Romeo and Juliet, poetry and music transcend eras and cultures to carry the audience into the dawn, the promise of a new day. Magical…

L’événement Le concert idéal Sous l’étoile Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-22 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES