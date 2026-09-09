Le concierge vous accueille, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Le concierge vous accueille Samedi 7 novembre, 15h30 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune Sans réservation, dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T15:30:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T15:30:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Le concierge vous accueille

Un personnage étrange aurait été aperçu en train de déambuler dans le musée d’Aquitaine.

En effet, depuis l’inauguration du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, un ancien gardien de la faculté de Bordeaux serait revenu d’entre les morts pour hanter ce nouveau lieu culturel. Et apparemment, il vous attendrait pour découvrir en sa compagnie l’histoire du site et de la ville, qu’il connaît sur le bout des doigts.

Il ne reste plus qu’à vous inscrire pour le rencontrer. Attention : à ce qu’il paraît, il est très strict sur la discipline, alors ne soyez pas en retard…

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/410

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/410 »}]

Visite théâtralisée visite concierge

Pierre Lefranc, On the road company © Marion Belleville – mairie de Bordeaux