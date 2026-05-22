Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres Théâtre L’Empreinte Tulle

Tulle

Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres

Théâtre L’Empreinte Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

L’occasion de mettre en lumière trois formations de l’école de musique

L’Orchestre des Vents, Cycle !

L’Ensemble Orchestral des 2e et 3e cycles

L’Ensemble Cordissimo .

Théâtre L’Empreinte Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95 conservatoire@ville-tulle.fr

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English : Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres

L’événement Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres Tulle a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze