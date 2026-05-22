Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres Théâtre L’Empreinte Tulle
Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres Théâtre L’Empreinte Tulle mercredi 3 juin 2026.
Tulle
Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres
Théâtre L’Empreinte Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
L’occasion de mettre en lumière trois formations de l’école de musique
L’Orchestre des Vents, Cycle !
L’Ensemble Orchestral des 2e et 3e cycles
L’Ensemble Cordissimo .
Théâtre L’Empreinte Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95 conservatoire@ville-tulle.fr
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English : Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres
L’événement Le Conservatoire de musique et de danse Concert des Orchestres Tulle a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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