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Le conte se raconte… Peyrat-le-Château

mercredi 8 juillet 2026 · Peyrat-le-Château

Le conte se raconte… Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Vassiviera
Ville
87470 Peyrat-le-Château
Département
Haute-Vienne
Tarif

Peyrat-le-Château

Le conte se raconte…

Vassiviera Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tout l’été, laissez-vous emporter par les histoires de Claudine !
Chaque mercredi à 17h30, sous le grand chêne de Vassiviera, elle vous invite à découvrir les contes qu’elle a elle-même écrits.   .

Vassiviera Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 04 53  contact@vassiviera.fr

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English : Le conte se raconte…

L’événement Le conte se raconte… Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lac de Vassivière

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