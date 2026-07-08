Le conte se raconte… Peyrat-le-Château
mercredi 8 juillet 2026 · Peyrat-le-Château
Informations pratiques
Peyrat-le-Château
Le conte se raconte…
Vassiviera Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tout l’été, laissez-vous emporter par les histoires de Claudine !
Chaque mercredi à 17h30, sous le grand chêne de Vassiviera, elle vous invite à découvrir les contes qu’elle a elle-même écrits. .
Vassiviera Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 04 53 contact@vassiviera.fr
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English : Le conte se raconte…
L’événement Le conte se raconte… Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lac de Vassivière
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