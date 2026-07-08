Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Le conte se raconte…

Vassiviera Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:30:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tout l’été, laissez-vous emporter par les histoires de Claudine !

Chaque mercredi à 17h30, sous le grand chêne de Vassiviera, elle vous invite à découvrir les contes qu’elle a elle-même écrits. .

Vassiviera Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 04 53 contact@vassiviera.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le conte se raconte…

L’événement Le conte se raconte… Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lac de Vassivière