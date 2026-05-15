Le Corset, Bel-Air, Mulhouse

Informations pratiques

Le Corset Mercredi 29 juillet, 21h45 Bel-Air Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T21:45:00+02:00 – 2026-07-29T23:05:00+02:00

Fin : 2026-07-29T21:45:00+02:00 – 2026-07-29T23:05:00+02:00

Bel-Air 31, rue Fenelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0251#showmovie?id=Q0FYB »}]

Plein air au bel air – Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il e…