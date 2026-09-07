Le Corset, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Le Corset Dimanche 20 septembre, 16h05 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:05:00+02:00 – 2026-09-20T17:25:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:05:00+02:00 – 2026-09-20T17:25:00+02:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=Q0FYB »}]

Avant-première – Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obl… Cines Palace Le Corset