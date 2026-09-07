Le Corset, Cinés Palace, Épinal
dimanche 20 septembre 2026 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
Le Corset Dimanche 20 septembre, 16h05 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:05:00+02:00 – 2026-09-20T17:25:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:05:00+02:00 – 2026-09-20T17:25:00+02:00
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=Q0FYB »}]
Avant-première – Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obl… Cines Palace Le Corset
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