Le costume de cour à la Renaissance, Cité épiscopale, Meaux
samedi 19 septembre 2026 · Cité épiscopale · Meaux
Informations pratiques
Le costume de cour à la Renaissance 19 et 20 septembre Cité épiscopale Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Admirez les étoffes et tissus utilisés sous le règne de François 1er et découvrez comment l’art de s’apprêter mêle esthétique et codes sociaux.
Une animation proposée par Modes d’autrefois
Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture/cite-episcopale-musee-et-patrimoine La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.
Atelier mode d’autrefois
©Modes d’autrefois
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