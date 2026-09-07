Visite du musée Bossuet, Musée Bossuet, Meaux

Informations pratiques

Visite du musée Bossuet 19 et 20 septembre Musée Bossuet Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une invitation à découvrir les riches collections du musée et son exposition temporaire « Sacrée cathédrale ! »

Audioguides gratuits, parcours adultes et enfants.

Musée Bossuet Rue Bossuet, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33183690490 https://www.musee-bossuet.fr Inauguré en 1927, le musée Bossuet présente les collections historiques de la ville, rassemblées au 19e siècle. Elles sont aujourd’hui composées de plus de 5 500 objets de natures très variées, attachés à l’histoire du territoire. Un riche fonds iconographique évoquant Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, la complète.

La générosité de scientifiques a permis de développer les collections de peinture : le legs du fils d’Henri Moissan, prix Nobel de Chimie en 1906, comporte notamment des oeuvres de Jean-François Millet, Jean-Léon, Gérôme, Alexandre-Gabriel Decamps. Depuis 1983, les dons de Jean-Pierre et Annie Changeux enrigissent les collections de peintures des 17e et 18e siècles par Jacques Blanchard, Sébastien Bourdon, Mathieu le Nain. Le palais épiscopal offre un cadre historique exceptionnel à la présentation

du mobilier et des collections artistiques des évêques de Meaux. Les salles

médiévales en rez-de-chaussée accueillent les expositions temporaires. Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue

Visite libre

@Musée Bossuet, ville de Meaux