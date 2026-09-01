Informations pratiques

Saumur

Le couloir des portraits

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le couloir des portraits retrace l’histoire des commandants des Écoles militaires de Saumur et de l’École de cavalerie.

Les écoles militaires de Saumur vous proposent une visite guidée du couloir des portraits.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée toutes les 15mn de 14h à 18h.

Dernier départ à 17h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The portrait gallery traces the history of the commanders of the military schools in Saumur and the Cavalry School.

L’événement Le couloir des portraits Saumur a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME